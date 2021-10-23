Защитник «Баварии» Киммих не вакцинировался. Он пожертвовал € 1 млн на борьбу с COVID-19

Крайний защитник «Баварии» Йозуа Киммих является одним из пяти невакцинированных футболистов команды.

Как сообщает Bild, после заражения главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсмана коронавирусом в клубе всерьёз заинтересовались здоровьем игроков.

Отметим, что Киммих вместе со своим партнером по «Баварии» и сборной Германии Леоном Горецкой создали инициативу We Kick Corona, благодаря которой собирали деньги для помощи людям и благотворительным организациям, пострадавшим от COVID-19. Оба немецких футболиста пожертвовали на борьбу с коронавирусом € 1 млн.

Сообщается, что Киммих поддерживает вакцинацию для населения, но не хочет делать прививку себе, так как ждёт долгосрочных исследований последствий вакцинации.