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«Лидс» — «Вулверхэмптон»: составы команд на матч 9-го тура английской Премьер-лиги

«Лидс» — «Вулверхэмптон»: составы команд на матч 9-го тура английской Премьер-лиги
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Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Вулверхэмптона» на матч 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс» — «Вулверхэмптон».

«Лидс»: Меслье, Купер, Стрёйк, Льоренте, Даллас, Клих, Шаклтон, Харрисон, Джеймс, Рафаэл, Родриго.

Запасные: Клессон, Крессуэлл, Драмех, Ельде, Форшоу, Филлипс, Джелхардт, Робертс, Саммервилл.

«Вулверхэмптон»: де Са, Коуди, Килман, Айт Нури, Дендонкер, Семеду, Сес, Моутинью, Хи Чан, Траоре, Хименес.

Запасные: Моулден, Радди, Хувер, Кэмпбелл, Каштелу, Кандл, Невеш, Тринкан, Силва.

Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Роберт Джонс. Ему будут помогать ассистенты Даррен Кэнн и Марк Скоулз. Резервный рефери – Майк Дин.

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