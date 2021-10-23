Александр Кержаков: благодаря игре с «Краснодаром» мы увидели свой истинный уровень

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:4).
«Если кто-то почувствовал какую-то самоуверенность в том, как мы играем, таких людей поставили на место, ведь наш уровень намного ниже. Благодаря игре мы увидели свой истинный уровень. Мы не продемонстрировали необходимые качества, а наоборот, была апатия в каких-то моментах. Сегодня мы наиграли на тот результат, которые сейчас есть», — цитирует Кержакова «Матч ТВ».
В матче 12-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил «Нижний Новгород». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. «Краснодар» в 12 матчах набрал 21 очко и занимает третье место в таблице РПЛ. «Нижний Новгород» (14) находится на 10-м месте.
- 23 октября 2021
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