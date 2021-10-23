«Оренбург» переиграл «СКА-Хабаровск»

23 октября «Оренбург» принимал «СКА-Хабаровск» в рамках 19-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на поле стадиона «Газовик» в Оренбурге. Поединок завершился уверенной победой хозяев поля со счётом 2:0.



Примечательно, что оба гола «Оренбурга» были забиты с пенальти. На 54-й минуте своей возможностью воспользовался полузащитник Николай Титков. А на 78-й минуте 11-метровый удар реализовал полузащитник Алексей Миронов. Стоит отметить, что встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда.



«Оренбург» за 19 проведённых матчей набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «СКА-Хабаровск» (31) – обосновался на шестой позиции.