Спаллетти: «Рома» никогда не станет для меня врагом
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча 9-го тура итальянской Серии А с «Ромой».
«Моя история с «Ромой» завершена. Не думаю, что заслужил свист в свой адрес со стороны болельщиков римлян, потому что многое отдал этому клубу. Матч с «Ромой» — моя игра, но я никогда не буду считать это противостояние столкновением с врагом. Мы будем стараться выиграть, этот матч важен для моей команды. Безусловно, в этой встрече я буду полностью на стороне «Наполи», но «Рома» никогда не станет для меня врагом», — приводит слова Спаллетти Football Italia.
Матч 9-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Рома» — «Наполи» состоится завтра, 24 октября, на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало встречи — в 19:00 мск.
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