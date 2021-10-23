Итальянский журналист: зимой «Фиорентина» выставит Кокорина на продажу

Журналист Mediaset Никколо Чеккарини заявил, что «Фиорентина» зимой попытается продать нападающего Александра Кокорина.
«Фиорентина в январе вернётся на трансферный рынок. Очевидно, что нужны новые люди для подготовки к уходу Влаховича. Приоритет — центрфорвард, и он обязательно придёт в команду. «Фиалкам» нужны два новых игрока атаки, и, возможно, ещё один центральный нападающий. Хотя бы потому, что зимой Кокорина выставят на продажу. Приключение русского в «Фиорентине» подошло к концу. На практике он почти никогда не играл, и сегодня «Фиорентина» не может позволить себе не иметь альтернативы Влаховичу, с кем, вероятнее всего, попрощается в июне, а не в середине сезона», — цитирует Чеккарини Fiorentinanews.
Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн.
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