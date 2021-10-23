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Дмитрий Тарасов стал игроком ФК «На спорте»

Дмитрий Тарасов стал игроком ФК «На спорте»
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Полузащитник Дмитрий Тарасов, выступавший за «Локомотив» и другие российские клубы, подписал контракт с любительским клубом «На спорте».

«Наши ряды официально пополнил Дмитрий Тарасов! Это невероятное усиление, которое откроет для нас новые горизонты! Дима, мы очень рады тебе! Добро пожаловать в нашу футбольную семью», — сообщается в «Инстаграме» ФК «На спорте».

В составе «На спорте» играют российские артисты, музыканты и блогеры — Даня Милохин, Егор Шип, T-Killah, Володя XXL и другие.

Четыре дня назад 34-летний Тарасов объявил о решении приостановить футбольную карьеру. С начала сезона-2021/2022 Тарасов выступал за московский «Велес», который играет в ФНЛ. Дмитрий Тарасов — чемпион России, серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, трёхкратный обладатель Кубка России.

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