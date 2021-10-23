Паредес пропустит ближайшие матчи «ПСЖ» из-за травмы

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Леандро Паредес не сможет принять участие в ближайших матчах парижан из-за травмы, сообщается на официальном сайте французского клуба.



Паредес повредил четырёхглавую мышцу бедра в расположении национальной команды. Ожидается, что аргентинский полузащитник вернётся на поле после следующего перерыва на международные матчи.



Защитник парижан Серхио Рамос продолжает заниматься индивидуально под присмотром медицинского персонала. Через несколько дней испанский футболист приступит к тренировкам в общей группе.



Завтра, 24 октября, «Пари Сен-Жермен» проведёт матч французской Лиги 1 сезона-2021/2022 с «Марселем». Встреча состоится на стадионе «Велодром» в Марселе.

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