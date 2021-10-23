ЦСКА — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч 12-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Фернандес, Бийол, Ахметов, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Эджуке, Заболотный.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бийль, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Зиньковский, Сергеев, Сарвели.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Главным арбитром на матч назначен Виталий Мешков, ассистировать на кромках поля ему будут Александр Богданов и Андрей Гурбанов. Резервный судья — Сергей Чебан. За VAR отвечает Павел Кукуян, AVAR — Максим Гаврилин.
ЦСКА набрал 20 очков в 11 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (16) располагаются на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
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