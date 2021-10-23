«Ростов» разгромил тульский «Арсенал» в домашнем матче РПЛ

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
На 27-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото. Результативную передачу отдал защитник Денис Терентьев. Через 2 минуты нападающий Али Соу упрочил преимущество ростовчан в счёте, забив гол после передачи Хасимото. На 62-й минуте игры главный арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота тульского «Арсенала», который успешно реализовал форвард «Ростова» Дмитрий Полоз. Через 2 минуты итоговый счёт установил Терентьев, которому ассистировал Соу.
«Ростов» набрал 12 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (12) — на 13-м месте.
- 23 октября 2021
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