Фанаты ЦСКА вывесили баннер в память о трагедии на эскалаторе в римском метро

Болельщики ЦСКА перед матчем 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» вывесили баннер в память о трагедии на эскалаторе римского метро, в которой пострадали армейские фанаты.
«Рим. 2018. метро. Кто ответит?» — написано на баннере.
Фото: «Чемпионат»
23 октября 2018 года перед матчем группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА эскалатор на станции римского метро «Репубблика», на котором в тот момент находились болельщики армейцев, вышел из строя. В результате аварии некоторые из фанатов московской команды получили тяжёлые травмы. Всего пострадало около 30 человек.
Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов завершился победой «Ромы» со счётом 3:0. В ответной встрече, которая прошла в Москве 7 ноября 2018-го, победу со счётом 2:1 также одержала римская команда.
- 23 октября 2021
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