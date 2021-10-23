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ЦСКА — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
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Фанаты ЦСКА вывесили баннер в память о трагедии на эскалаторе в римском метро

Фанаты ЦСКА вывесили баннер в память о трагедии на эскалаторе в римском метро
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Болельщики ЦСКА перед матчем 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» вывесили баннер в память о трагедии на эскалаторе римского метро, в которой пострадали армейские фанаты.

«Рим. 2018. метро. Кто ответит?» — написано на баннере.

Фото: «Чемпионат»

23 октября 2018 года перед матчем группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА эскалатор на станции римского метро «Репубблика», на котором в тот момент находились болельщики армейцев, вышел из строя. В результате аварии некоторые из фанатов московской команды получили тяжёлые травмы. Всего пострадало около 30 человек.

Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов завершился победой «Ромы» со счётом 3:0. В ответной встрече, которая прошла в Москве 7 ноября 2018-го, победу со счётом 2:1 также одержала римская команда.

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