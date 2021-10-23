Терентьев: надеюсь, «Ростов» будет психологически сильнее после победы над «Арсеналом»

Защитник «Ростова» Денис Терентьев прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (4:0).



«Сегодня просто радостный день, всё сложилось, и эта первая победа дома. Крупная, убедительная. Вся команда сыграла здорово, результат — на табло. Удалось забить гол и сделать голевую передачу.



Было задание от тренера подниматься выше, мы выполнили установку. Ведя в счёте, нельзя было расслабляться, мы были заряжены на прессинг. Очень важная победа. Из-за такого начала чемпионата, бывает, появляется неуверенность. Надеюсь, дальше в психологическом плане мы будем сильнее», — приводит слова Терентьева «Матч ТВ».



«Ростов» набрал 12 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (12) — на 13-м месте.

Новость по теме «Ростов» разгромил тульский «Арсенал» в домашнем матче РПЛ