Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Саутгемптон» сыграл вничью дома с «Бёрнли»

«Саутгемптон» сыграл вничью дома с «Бёрнли»
Комментарии

Сегодня, 23 октября, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Бёрнли». Команды сыграли вничью – 2:2.

Счёт в матче был открыт в начале первого тайма. На 13-й минуте встречи отличился нападающий «Бёрнли» Максвелл Корне, ему ассистировал Мэттью Лоутон.

Гол Корне:

На 41-й минуте матча защитник «Саутгемптона» Валентино Ливраменто забил гол с передачи Нейтана Редмонда и сравнял счёт. На 50-й минуте нападающий «святых» Армандо Броя вывел свою команду вперёд, голевую передачу отдал Ибраима Диало.

Ответный мяч Ливраменто:

Броя забивает в ворота «Бёрнли»:

Через семь минут Корне забил свой второй мяч в матче и сравнял счёт. Нападающему ассистировал полузащитник Эшли Вествуд.

Корне оформляет дубль:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Крис Кавана. Ему помогали ассистенты Дэниел Кук и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери – Майкл Солсбери.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
23 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 2
Бёрнли
Бёрнли
0:1 Корне – 13'   1:1 Ливраменто – 41'   2:1 Броя – 50'   2:2 Корне – 57'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021