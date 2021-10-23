«Саутгемптон» сыграл вничью дома с «Бёрнли»

Сегодня, 23 октября, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Бёрнли». Команды сыграли вничью – 2:2.



Счёт в матче был открыт в начале первого тайма. На 13-й минуте встречи отличился нападающий «Бёрнли» Максвелл Корне, ему ассистировал Мэттью Лоутон.

Гол Корне:

На 41-й минуте матча защитник «Саутгемптона» Валентино Ливраменто забил гол с передачи Нейтана Редмонда и сравнял счёт. На 50-й минуте нападающий «святых» Армандо Броя вывел свою команду вперёд, голевую передачу отдал Ибраима Диало.

Ответный мяч Ливраменто:

Броя забивает в ворота «Бёрнли»:

Через семь минут Корне забил свой второй мяч в матче и сравнял счёт. Нападающему ассистировал полузащитник Эшли Вествуд.

Корне оформляет дубль:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Крис Кавана. Ему помогали ассистенты Дэниел Кук и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери – Майкл Солсбери.