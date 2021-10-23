«КАМАЗ» разгромил «Спартак-2», «Факел» обыграл «Металлург»

В матче 19-го тура Футбольной национальной лиги КАМАЗ разгромил «Спартак-2». Встреча проходила на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах и завершилась со счётом 4:1.

На 14-й минуте первый гол забил защитник челнинцев Егор Тесленко. Нападающий спартаковцев Владислав Шитов сравнял счёт. В начале второго тайма Роман Янушковский вывел «КАМАЗ» вперёд. На 57-й минуте Тесленко оформил дубль, а спустя ещё 10 минут забил свой третий гол в матче.

«КАМАЗ» в 19 матчах набрал 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (26) — 10-й.

Результаты других матчей ФНЛ:

«Ротор» — «Алания» — 0:0

«Краснодар-2» — Кубань — 1:2

«Торпедо» — «Енисей» — 2:1

«Факел» — «Металлург» Липецк — 3:2