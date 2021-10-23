«КАМАЗ» разгромил «Спартак-2», «Факел» обыграл «Металлург»
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В матче 19-го тура Футбольной национальной лиги КАМАЗ разгромил «Спартак-2». Встреча проходила на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах и завершилась со счётом 4:1.
На 14-й минуте первый гол забил защитник челнинцев Егор Тесленко. Нападающий спартаковцев Владислав Шитов сравнял счёт. В начале второго тайма Роман Янушковский вывел «КАМАЗ» вперёд. На 57-й минуте Тесленко оформил дубль, а спустя ещё 10 минут забил свой третий гол в матче.
«КАМАЗ» в 19 матчах набрал 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (26) — 10-й.
ФНЛ - Первый дивизион. 19-й тур
23 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
4 : 1
Спартак-2
Москва
1:0 Тесленко – 14' 1:1 Шитов – 25' 2:1 Янушковский – 47' 3:1 Тесленко – 57' 4:1 Тесленко – 67'
Результаты других матчей ФНЛ:
«Ротор» — «Алания» — 0:0
«Краснодар-2» — Кубань — 1:2
«Торпедо» — «Енисей» — 2:1
«Факел» — «Металлург» Липецк — 3:2
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