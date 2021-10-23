«Лидс» и «Вулверхэмптон» разошлись миром в матче 9-го тура английской Премьер-лиги

Сегодня, 23 октября, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» принимал «Вулверхэмптон». Команды сыграли вничью – 1:1.
Счёт в матче был открыт в начале первого тайма. На 10-й минуте встречи отличился полузащитник гостей Хван Хи Чан.
Хван Хи Чан забивает гол в ворота «Лидса»:
В добавленное ко второму тайму время нападающий «Лидса» Родриго сравнял счёт в матче с пенальти.
Ответный гол Родриго с одиннадцатиметрового:
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Роберт Джонс. Ему помогали ассистенты Даррен Кэнн и Марк Скоулз. Резервный рефери – Майк Дин.
«Вулверхэмптон» набрал 13 очков в 9 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс» (7) — на 17-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
- 23 октября 2021
-
19:54
-
19:54
-
19:45
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:24
-
19:23
-
19:19
-
19:16
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:58
-
18:57
-
18:57
-
18:51
-
18:46
-
18:42
-
18:33
-
18:26
-
18:22
-
18:03
-
17:59
-
17:56
-
17:46
-
17:41
-
17:40
-
17:31
-
17:19
-
17:10
-
16:58
-
16:58
-
16:54