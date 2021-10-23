«Лидс» и «Вулверхэмптон» разошлись миром в матче 9-го тура английской Премьер-лиги

Сегодня, 23 октября, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» принимал «Вулверхэмптон». Команды сыграли вничью – 1:1.



Счёт в матче был открыт в начале первого тайма. На 10-й минуте встречи отличился полузащитник гостей Хван Хи Чан.

Хван Хи Чан забивает гол в ворота «Лидса»:

В добавленное ко второму тайму время нападающий «Лидса» Родриго сравнял счёт в матче с пенальти.

Ответный гол Родриго с одиннадцатиметрового:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Роберт Джонс. Ему помогали ассистенты Даррен Кэнн и Марк Скоулз. Резервный рефери – Майк Дин.



«Вулверхэмптон» набрал 13 очков в 9 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс» (7) — на 17-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».