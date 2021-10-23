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«Кристал Пэлас» и «Ньюкасл» сыграли вничью

«Кристал Пэлас» и «Ньюкасл» сыграли вничью
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Сегодня, 23 октября, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Команды сыграли вничью – 1:1.

Счёт в матче был открыт во втором тайме. На 56-й минуте встречи нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке забил гол, ему ассистировал Тайрик Митчелл.

Гол Бентеке:

На 65-й минуте матча нападающий «сорок» Каллум Уилсон с передачи Эмиля Крафта сравнял счёт в матче.

Ответный мяч Уилсона:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Даррен Ингланд. Ему помогали ассистенты Николас Хоптон и Уэйд Смит. Резервный рефери – Крейг Поусон.

«Кристал Пэлас» набрал 9 очков в 9 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл» (4) — на 19-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
23 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Бентеке – 56'   1:1 Уилсон – 65'
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