«Брайтон» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч 9-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Манчестер Сити» на матч 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс» — «Вулверхэмптон».



«Брайтон»: Санчес, Кукурелья, Бёрн, Данк, Велтман, Марч, Лаллана, Модер, Гросс, Мопе, Троссард.



Запасные: Стил, Даффи, Лампти, Уэбстер, Биссума, Мак Аллистер, Мвепу, Ричардс, Коннолли.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Лапорт, Диаш, Уолкер, Гюндоган, Эрнандес, Силва, Фоден, Грилиш, Жезус.



Запасные: Стеффен, Аке, Стоунз, Де Брёйне, Палмер, Фернандиньо, Зинченко, Эдози, Марез.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ему будут помогать ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Лонг. Резервный рефери – Саймон Хупер.