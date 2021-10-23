Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брайтон» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч 9-го тура английской Премьер-лиги

«Брайтон» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч 9-го тура английской Премьер-лиги
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Манчестер Сити» на матч 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс» — «Вулверхэмптон».

«Брайтон»: Санчес, Кукурелья, Бёрн, Данк, Велтман, Марч, Лаллана, Модер, Гросс, Мопе, Троссард.

Запасные: Стил, Даффи, Лампти, Уэбстер, Биссума, Мак Аллистер, Мвепу, Ричардс, Коннолли.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Лапорт, Диаш, Уолкер, Гюндоган, Эрнандес, Силва, Фоден, Грилиш, Жезус.

Запасные: Стеффен, Аке, Стоунз, Де Брёйне, Палмер, Фернандиньо, Зинченко, Эдози, Марез.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ему будут помогать ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Лонг. Резервный рефери – Саймон Хупер.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021