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Спортдиректор «Будё-Глимт»: Хайкин стал одним из лучших вратарей норвежской Элитсерии

Спортдиректор «Будё-Глимт»: Хайкин стал одним из лучших вратарей норвежской Элитсерии
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Бывший главный тренер «Будё-Глимт», а ныне спортивный директор клуба Осмунд Бьоркан поделился мнением о российском голкипере команды Никите Хайкине.

«В этом году Никита стал одним из лучших вратарей Элитсерии. Он быстрый и атакующий голкипер, который хорошо умеет играть ногами и занимает важную роль в нашей атакующей игре. За последние годы он добился огромных успехов и стал очень стабильным и хорошим голкипером высокого уровня», — приводит слова Бьоркана InoProSport.

Напомним, 21 октября в матче 3-го тура группового этапа Лиги конференций норвежский «Будё-Глимт» разгромил «Рому». Встреча проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия) и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. «Будё-Глимт» набрал семь очков в трёх матчах и занимает первое место в таблице группы C. «Рома» (6) располагается на втором месте.

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