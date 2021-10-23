«Алавес» обыграл на выезде «Кадис», Хоселу оформил дубль

Сегодня, 23 октября, на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе в рамках 10-го тура испанской Примеры «Кадис» принимал «Алавес». Гости одержали победу – 2:0.
Счёт в матче был открыт в начале первого тайма. На 6-й минуте встречи нападающий «Алавеса» Хоселу вывел свою команду вперёд с пенальти.
Гол Хоселу с одиннадцатиметрового:
В добавленное ко второму тайму время Хоселу оформил дубль, ему ассистировал Мигель Де ла Фуэнте.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хавьер Альберола Рохас. Ему помогали ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный рефери – Фернандо Буэно Прието.
«Кадис» набрал 7 очков в 10 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес» (6) — на 18-м месте. Лидирует лондонский «Реал Сосьедад», набравший 20 очков в 9 встречах. Действующим чемпионом Испании является «Атлетико».
- 23 октября 2021
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