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«Алавес» обыграл на выезде «Кадис», Хоселу оформил дубль

«Алавес» обыграл на выезде «Кадис», Хоселу оформил дубль
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Сегодня, 23 октября, на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе в рамках 10-го тура испанской Примеры «Кадис» принимал «Алавес». Гости одержали победу – 2:0.

Счёт в матче был открыт в начале первого тайма. На 6-й минуте встречи нападающий «Алавеса» Хоселу вывел свою команду вперёд с пенальти.

Гол Хоселу с одиннадцатиметрового:

В добавленное ко второму тайму время Хоселу оформил дубль, ему ассистировал Мигель Де ла Фуэнте.

Второй мяч Хоселу в матче:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хавьер Альберола Рохас. Ему помогали ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный рефери – Фернандо Буэно Прието.

«Кадис» набрал 7 очков в 10 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес» (6) — на 18-м месте. Лидирует лондонский «Реал Сосьедад», набравший 20 очков в 9 встречах. Действующим чемпионом Испании является «Атлетико».

Испания - Примера. 10-й тур
23 октября 2021, суббота. 17:15 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
0 : 2
Алавес
Витория
0:1 Хоселу – 6' (пен)   0:2 Хоселу – 90+1'
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