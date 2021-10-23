Кокорина включили в заявку «Фиорентины» на матч Серии А

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сможет сыграть в матче 9-го тура чемпионата Италии с «Кальяри». Российского форварда включили в заявку на встречу, которая состоится завтра, 24 октября.
Сообщалось, что Кокорин из-за проблем с мышцами не успел восстановиться к матчу с «Кальяри». Ранее форвард не попал в заявку на матч 8-го тура Серии А с «Венецией». В последний раз Александр выходил на поле 3 октября в матче с «Наполи» (1:2).
Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три матча чемпионата.
- 23 октября 2021
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