«Брайтон» — «Манчестер Сити»: Гюндоган вывел гостей вперёд

Сегодня, 23 октября, на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув проходит матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити».



Счёт в матче был открыт в начале первого тайма. На 13-й минуте встречи отличился полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, ему ассистировал Бернарду Силва.



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ему помогают ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Лонг. Резервный рефери – Саймон Хупер.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» набрал 17 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон» (15) — на 4-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».