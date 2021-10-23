«Атлетик» — «Вильярреал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
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Сегодня, 23 октября, состоится матч «Атлетик» — «Вильярреал». Встреча 10-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Вильярреал».
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Гуильермо Куадра Фернандес. Ему будут помогать ассистенты Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Хайме Руис Альварес.
«Атлетик» набрал 13 очков в 8 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вильярреал» (11) — на 13-м месте. Лидирует лондонский «Реал Сосьедад», набравший 20 очков в 9 встречах. Действующим чемпионом Испании является «Атлетико».
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