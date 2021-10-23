«Брайтон» — «Манчестер Сити»: Фоден оформил дубль

Сегодня, 23 октября, на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув проходит матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити».



На 32-й минуте встречи гол забил полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден.

Гол Фодена:

Ранее на 13-й минуте встречи отличился полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган, ему ассистировал Бернарду Силва. На 28-й минуте матча Фоден нанёс результативный удар, голевую передачу отдал Джек Грилиш.



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ему помогают ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Лонг. Резервный рефери – Саймон Хупер.



«Манчестер Сити» набрал 17 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон» (15) — на 4-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».