Экс-спортивный директор «Зенита»: «Фиорентина» заинтересована в том, чтобы Кокорин остался

Бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением о возможном уходе российского нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины».



«И я, и Капелло, и Манчини думали, что Кокорин может преуспеть в «Фиорентине», ведь у него большой опыт выступлений на высоком уровне. Мне безмерно жаль и «Фиорентину», и Кокорина. Не могу судить о том, что происходит в клубе, так как я не включён в процесс. Я лишь говорю, что меня поражает, как человек с таким внушительным потенциалом не сумел проявить себя. Чтобы перейти в итальянский клуб, Кокорин согласился вдвое сократить свою зарплату, и это заставило меня поверить в то, что он полон энтузиазма заявить о себе в Европе. Но у него это не получается.



Возможно, дело в плохом владении языком. Не знаю, виноват ли в этом кто-то ещё. Повторюсь, что не считаю правильным рассуждать о том, чего я не знаю. Но если бы «Фиорентина» обратилась ко мне, я бы помог им с Александром. Что касается возможного трансфера, я считаю, что даже в экономическом плане клуб заинтересован в том, чтобы Кокорин остался и играл. Дело в том, что на данный момент по закону налоги на иностранного футболиста в Италии меньше. Так что, я думаю, что Кокорин останется», — приводит слова Чинквини Firenze Viola.

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