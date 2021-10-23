Анчелотти – о матче с «Барселоной»: пришло время победить на «Камп Ноу»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной».
«Волноваться — это нормально, и испытывать иногда страх тоже. Это хорошие чувства. Если вы не боитесь, то, встречая льва, вы идёте к нему, думая, что это кошка. Страх – это хорошее чувство.
Но уверенность необходима. На мой взгляд, у меня сильная команда с игроками, обладающими не только хорошими техническими или физическими качествами, но и психологическими тоже.
Иногда боишься перед игрой, иногда перед тренировкой, иногда после. Это постоянное чувство. Но это хорошо, а не плохо. К счастью, лично я никогда не испытываю страха перед игрой. В жизни есть вещи похуже, чем проигрыш в матче.
Думаю, пришло время выиграть игру на «Камп Ноу». Но это всего лишь три очка. Нужно бороться за каждое очко, не только в матче против «Барселоны», если мы хотим выиграть чемпионат», — цитирует Анчелотти EPSN.
Матч 10-го тура между «Барселоной» и «Реалом» состоится завтра, 24 октября, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 17:15 мск. «Реал» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, а «Барселона» находится на 7-м месте.
- 23 октября 2021
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