ЦСКА — «Крылья Советов»: Заболотный забил третий гол армейцев

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимает «Крылья Советов». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. К 90-й минуте счёт 3:1 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Крылья Советов».

На 89-й минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный забил третий гол армейцев. Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев отдал мяч в штрафную на форварда хозяев Фёдора Чалова. Тот сделал короткую передачу на Заболотного, и Антон пробил мимо голкипера гостей.

ЦСКА набрал 20 очков в 11 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (16) располагаются на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).