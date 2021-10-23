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Березуцкий: Дзагоев на замену выходит гораздо лучше, чем в стартовом составе

Березуцкий: Дзагоев на замену выходит гораздо лучше, чем в стартовом составе
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал игру полузащитника Алана Дзагоева в матче 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

«В первом тайме у нас игра не получалась. Во втором тайме чуть-чуть изменили начало своих атак. Очень хорошо, что ребята проявили характер. Я говорю об этом им последние игры. Очень рад, что в концовке добились победы и набрали три очка.

Алан великолепный игрок, с большим опытом, который может отдать последнюю передачу. Опять же, мы все знаем, что он не может играть всю игру. Считаю, что на замену он выходит гораздо лучше, чем в стартовом составе, в силу своего опыта и понимания игры, наблюдая её со стороны.

Во втором тайме мы опустили опорного полузащитника в линию обороны, чтобы эта тройка начинала атаки. Это иногда работает, иногда нет. Это искусственная имитация тройки центральных защитников», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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