Березуцкий: Дзагоев на замену выходит гораздо лучше, чем в стартовом составе

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал игру полузащитника Алана Дзагоева в матче 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

«В первом тайме у нас игра не получалась. Во втором тайме чуть-чуть изменили начало своих атак. Очень хорошо, что ребята проявили характер. Я говорю об этом им последние игры. Очень рад, что в концовке добились победы и набрали три очка.



Алан великолепный игрок, с большим опытом, который может отдать последнюю передачу. Опять же, мы все знаем, что он не может играть всю игру. Считаю, что на замену он выходит гораздо лучше, чем в стартовом составе, в силу своего опыта и понимания игры, наблюдая её со стороны.



Во втором тайме мы опустили опорного полузащитника в линию обороны, чтобы эта тройка начинала атаки. Это иногда работает, иногда нет. Это искусственная имитация тройки центральных защитников», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.