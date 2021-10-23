Березуцкий высказался о возможном чемпионстве ЦСКА в РПЛ
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (3:1) рассказал об основной задаче московского клуба на сезон.
«Вы все хорошо знаете, что у ЦСКА большие амбиции и задача из сезона в сезон одинаковая. Да, какие-то сезоны её проще выполнить, в какие-то нет. Но в течении последних 20 лет, задача на сезон у ЦСКА одна — борьба за чемпионство», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Московский ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Самарские «Крылья Советов» (16) — на 8-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (23).
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