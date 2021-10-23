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«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» поборются за полузащитника «Аякса»

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» поборются за полузащитника «Аякса»
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Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 19-летнего нидерландца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», сообщает Mirror.

По информации источника, благодаря подписанию Гравенберха «Манчестер Юнайтед» рассчитывает укрепить обойму полузащитников. «Ливерпуль» видит в юном нидерландце замену экс-игрока красных Жоржиньо Вейналдума.

«Аякс» заинтересован в сохранении футболиста. Клуб намерен предложить полузащитнику новый контракт.

Гравенберх является воспитанником «Аякса». Игрок дебютировал за основную команду в 2018 году. Действующее соглашение 19-летнего полузащитника с амстердамским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 33 млн.

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