«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» поборются за полузащитника «Аякса»

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 19-летнего нидерландца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», сообщает Mirror.



По информации источника, благодаря подписанию Гравенберха «Манчестер Юнайтед» рассчитывает укрепить обойму полузащитников. «Ливерпуль» видит в юном нидерландце замену экс-игрока красных Жоржиньо Вейналдума.



«Аякс» заинтересован в сохранении футболиста. Клуб намерен предложить полузащитнику новый контракт.



Гравенберх является воспитанником «Аякса». Игрок дебютировал за основную команду в 2018 году. Действующее соглашение 19-летнего полузащитника с амстердамским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 33 млн.

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