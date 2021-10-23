Заболотный: игра у ЦСКА неидеальная – мы сами это понимаем

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:1).
«Мы потихоньку идём к своей цели, стараемся побеждать и набирать очки. Игра у ЦСКА неидеальная – мы сами это понимаем. Но работаем всей командой. «Крылья» – хорошая команда, атакующая, там отличная перспективная молодежь. У нас не пошёл первый тайм, они почему-то подсели во втором – так сложилось. Мы хозяева поля – поэтому больше доминировали впереди.
У нас многие забивают, Чалов вышел сделал гол и голевую. У нас командная работа, побеждает команда. Каждый игрок ценен, каждый вносит результат. Моя планка по голам? Хотелось бы побить результат прошлого сезона, но времени ещё много – загадывать рано. Как оплатил штраф за празднование на трибунах гола в дерби? Легко – отдал деньги и всё», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 23 октября 2021
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