Головин — в заявке «Монако» на матч Лиги 1 с «Монпелье»
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«Монако» объявил заявку на матч 11-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье». В список игроков на эту встречу попал российский полузащитник Александр Головин.
Заявка «Монако»: Маецки, Нюбель, Агилар, Бадьяшиль, Дисаси, Якобс, Энрике, Марипан, Павлович, Сидибе, Диоп, Фофана, Желсон, Головин, Лукас, Матазо, Чуаэми, Бен-Йеддер, Боаду, Фолланд.
Напомним, Головин получил повреждение паха в матче 9-го тура чемпионата Франции сезона-2021/2022 с «Бордо» (3:0) и пропустил встречу следующего тура. 19 октября российский футболист вернулся к тренировкам в общей группе «Монако».
Матч 11-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Монако» — «Монпелье» состоится завтра, 24 октября, на стадионе «Луи II» в Фонвьей. Начало встречи — в 18:00 мск.
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