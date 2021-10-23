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«Не может забить, давайте поможем». Юран раскритиковал работу судей в матче с «Оренбургом»

«Не может забить, давайте поможем». Юран раскритиковал работу судей в матче с «Оренбургом»
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Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран высказался о работе судейской бригады на матче 19-го тура Футбольной национальной лиги с «Оренбургом» (0:2).

«Хорошо команда играла, план работал. Заставили «Оренбург» перестроить схему, потому что у них не получалось. По двум пенальти есть вопросы. Закончился первый круг, я в сторону судей ничего не говорил, но сейчас посмотрели… Если при первом и было нарушение, то до штрафной. Почему он с паузой даёт свисток? Ключевой эпизод. Второй — судья среагировал на крик. Если соперник не может забить, давайте ему поможем. Частое явление. Каждый решает свои задачи, вопросов нет. Надеюсь, судейский комитет с португальцем всё разберёт. Десять часов летишь — и за счёт этих пенальти проигрывать… Бог ему судья», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

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