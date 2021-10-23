«Атлетик» вырвал победу у «Вильярреала»
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В матче 10-го тура испанской Примеры «Атлетик» Бильбао переиграл «Вильярреал». Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счётом 2:1.
На 14-й минуте первый гол забил полузащитник басков Рауль Гарсия, который после флангового прострела замкнул в подкате передачу Иньяки Уильямса.
На 32-й минуте Франсис Коклен сравнял счёт. С линии штрафной Коклен пробил под перекладину. Во многом рикошет от защитника помог сравнять счёт «Вильярреалу».
На 76-й минуте Икер Муньяин вывел «Атлетик» вперёд, реализовав пенальти. Спустя шесть минут форвард хозяев Алекс Беренгер не смог забить с точки.
«Атлетик» в девяти матчах набрал 16 очков и поднялся на седьмое место в таблице Примеры. «Вильярреал» (11) — на 13-м месте.
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