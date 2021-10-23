«Атлетик» вырвал победу у «Вильярреала»

В матче 10-го тура испанской Примеры «Атлетик» Бильбао переиграл «Вильярреал». Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счётом 2:1.

На 14-й минуте первый гол забил полузащитник басков Рауль Гарсия, который после флангового прострела замкнул в подкате передачу Иньяки Уильямса.

Видео гола Гарсии

На 32-й минуте Франсис Коклен сравнял счёт. С линии штрафной Коклен пробил под перекладину. Во многом рикошет от защитника помог сравнять счёт «Вильярреалу».

Видео гола Коклена

На 76-й минуте Икер Муньяин вывел «Атлетик» вперёд, реализовав пенальти. Спустя шесть минут форвард хозяев Алекс Беренгер не смог забить с точки.

Видео гола Муньяина

«Атлетик» в девяти матчах набрал 16 очков и поднялся на седьмое место в таблице Примеры. «Вильярреал» (11) — на 13-м месте.