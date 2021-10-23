Верратти поддержал Неймара после его слов о последнем чемпионате мира

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти выразил поддержку партнёру по команде Неймару, который ранее заявил, что ЧМ-2022 может стать для него последним в международной карьере.



«Я понимаю Неймара, потому что не пережил и десятой части того, что он. Все твердят: «Вы обычные люди, вы должны вести себя как обычные люди». Но когда мы ведём себя, как обычные люди, они говорят: «Не, вы футболисты, вы не можете вести себя, как обычные люди». В нашей профессии всегда так. Люди не из нашей сферы думают: «У них есть деньги, они играют в футбол». Но в итоге это работа, а не просто игра», — приводит слова Веррати Goal.com.



Неймар выступает за основную сборную Бразилии с 2010 года. В составе национальной команды нападающий является олимпийским чемпионом (2016) и победителем Кубка конфедераций (2013). Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.