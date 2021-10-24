Президент «Ростова»: команда не может слушать «болельщиков», разрушающих атмосферу

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам после матча 12-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (4:0).



«Дорогие болельщики, я хотел бы поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы оказывали и оказываете команде каждую игру. Футболистам очень важно ощущать, что вы их поддерживаете и при победах, и при поражениях — это заставляет двигаться вперёд и работать ещё усердней, несмотря ни на что.



Нам предстоит ещё много работы и много матчей. И только вместе как единое целое мы сможем достичь результата. Команда не может позволить себе слушать «болельщиков», которые в трудные моменты разрушают эмоциональную атмосферу. Такой подход деструктивен для психологии команды: сложно поверить в себя, когда никто вокруг не верит.

Дальше тоже будет тяжело — это футбол и здесь не бывает просто, но «Ростов» готов к этому. Команда видит за собой армию настоящих и преданных болельщиков, которые будут с нами до конца. Большое спасибо за вашу поддержку, сегодня она была очень важна. Наша сила в единстве. Мы — «Ростов»!" — приводит слова Арутюнянца пресс-служба «Ростова».

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