Действующий чемпион Франции «Лилль» не сумел одолеть аутсайдера Лиги 1
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В матче 11-го тура французской Лиги 1 «Лилль» принимал «Брест». Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид. Результативную передачу отдал защитник Жозе Фонте. На 32-й минуте полузащитник «Бреста» Ромен Февр сравнял счёт.
«Лилль» набрал 15 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Брест» (6) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен», в 10 встречах набравший 27 очков. Действующий чемпион Франции — «Лилль».
В следующем туре чемпионата Франции «Лилль» сыграет на выезде с «ПСЖ» 29 октября, а «Брест» примет на своём поле «Монако» 31 октября.
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