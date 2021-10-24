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Действующий чемпион Франции «Лилль» не сумел одолеть аутсайдера Лиги 1

Действующий чемпион Франции «Лилль» не сумел одолеть аутсайдера Лиги 1
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В матче 11-го тура французской Лиги 1 «Лилль» принимал «Брест». Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид. Результативную передачу отдал защитник Жозе Фонте. На 32-й минуте полузащитник «Бреста» Ромен Февр сравнял счёт.

«Лилль» набрал 15 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Брест» (6) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен», в 10 встречах набравший 27 очков. Действующий чемпион Франции — «Лилль».

В следующем туре чемпионата Франции «Лилль» сыграет на выезде с «ПСЖ» 29 октября, а «Брест» примет на своём поле «Монако» 31 октября.

Франция - Лига 1. 11-й тур
23 октября 2021, суббота. 22:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 1
Брест
Брест
1:0 Дэвид – 19'   1:1 Февр – 32'
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