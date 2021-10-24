Кофрие: мы слышали, что ещё несколько лет назад в России было много криминалитета

Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие заявил, что был приятно удивлён Россией.
«Что знал о России до приезда? В Бельгии, по-моему, о России последних лет сохраняется негативное впечатление. Но, когда я приехал, был очень удивлён. Мне здесь очень нравится, со всех точек зрения. Негативное впечатление — из-за политики? Не совсем, но мы слышали, что ещё несколько лет назад в России было много криминалитета. Но сейчас я убедился, что ничего такого в России нет», — сказал Кофрие в интервью «Спорт-экспрессу».
В сезоне-2021/2022 Максимилиано Кофрие провёл за «Сент-Трюйден» пять матчей в чемпионате Бельгии, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он выступал за клуб «Васланд-Беверен». В московский клуб защитник перешёл во время летнего трансферного окна.
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