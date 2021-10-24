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«Мисс Ростов» болела с трибун, Хасимото и Терентьев бурно отмечали. Фото разгромной победы

«Мисс Ростов» болела с трибун, Хасимото и Терентьев бурно отмечали. Фото разгромной победы
«Ростов» празднует победу над тульским «Арсеналом»
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23 октября в Ростове-на-Дону на поле стадиона «Ростов Арена» в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» одержал разгромную победу над тульским «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 4:0.

Защитник «Ростова» Денис Терентьев прокомментировал результат матча.

«Сегодня просто радостный день. Всё сложилось, и эта первая победа дома. Крупная, убедительная. Вся команда сыграла здорово, результат на табло. Мне удалось забить гол и сделать голевую передачу», — приводит слова Терентьева «Матч ТВ».

«Ростов» набрал 12 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (12) — на 13-м месте.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Арсенал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

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