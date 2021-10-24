Маркиньос: Неймар – волшебник, Месси – монстр, а Мбаппе – метеор

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос поделился мнением о нападающих Лионеле Месси, Неймаре и Килиане Мбаппе.

«Неймар – волшебник, чемпион по импровизации и креативности. Месси – монстр, его эффективность зашкаливает, он словно из другого измерения. А Килиан – метеор, парень, о котором мы с самого начала знали, что он отличается от остальных, и он продолжает это доказывать. Эти ребята великолепны!» – сказал Маркиньос Le Parisien.

После десяти матчей «ПСЖ» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя – «Ланс» – на девять очков. Следующий матч в чемпионате страны парижане проведут 24 октября на выезде с «Марселем», а 29 октября на своём стадионе примут «Лилль».