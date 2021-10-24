Михайлович: надеюсь, ради себя и ради футбола Ибрагимович будет играть как можно дольше

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович после матча 9-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (2:4) выразил надежду, что 40-летний нападающий миланцев Златан Ибрагимович будет выступать как можно дольше.



«Время идёт для всех. Очень печально, когда наступает момент повесить бутсы на гвоздь для таких игроков, как Ибрагимович, Тотти и других. В матче с «Болоньей» Златан был не в лучшей форме, но я всё равно был рад видеть его на поле. Надеюсь, что ради себя и ради всего футбола Златан будет играть как можно дольше», — приводит слова Михайловича Sky Sport Italia.

Ибрагимович выступает за «Милан» с 2020 года. В нынешнем сезоне шведский форвард принял участие в 3 матчах итальянской Серии А, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.