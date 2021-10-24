Михайлович: надеюсь, ради себя и ради футбола Ибрагимович будет играть как можно дольше
Поделиться
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович после матча 9-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (2:4) выразил надежду, что 40-летний нападающий миланцев Златан Ибрагимович будет выступать как можно дольше.
«Время идёт для всех. Очень печально, когда наступает момент повесить бутсы на гвоздь для таких игроков, как Ибрагимович, Тотти и других. В матче с «Болоньей» Златан был не в лучшей форме, но я всё равно был рад видеть его на поле. Надеюсь, что ради себя и ради всего футбола Златан будет играть как можно дольше», — приводит слова Михайловича Sky Sport Italia.
Ибрагимович выступает за «Милан» с 2020 года. В нынешнем сезоне шведский форвард принял участие в 3 матчах итальянской Серии А, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Комментарии
- 24 октября 2021
-
11:00
-
10:54
-
10:42
-
10:21
-
10:10
-
10:06
-
09:57
-
09:42
-
09:36
-
09:30
-
09:19
-
08:42
-
08:33
-
08:24
-
00:56
-
00:43
-
00:37
-
00:22
-
00:17
- 23 октября 2021
-
23:58
-
23:53
-
23:39
-
23:27
-
23:16
-
23:08
-
22:54
-
22:35
-
22:31
-
22:21
-
22:15
-
22:06
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:53
Партнерский контент