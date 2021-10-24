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«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
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«Зенит» — «Спартак»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча 12-го тура РПЛ

«Зенит» — «Спартак»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча 12-го тура РПЛ
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Сегодня, 24 октября, состоится матч 12-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Спартак». В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Матч 12-го тура РПЛ обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты — Владислав Назаров и Максим Ковалёв. В роли резервного рефери выступит Евгений Кукуляк.

«Зенит» после 11 туров РПЛ являлся лидером чемпионата. Команда Сергея Семака набрала 23 очка в 11 турах. «Спартак» за 11 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке турнирной таблицы.

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