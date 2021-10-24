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Ришарлисон: сейчас важно вакцинироваться. В Бразилии многие не сделали вторую прививку

Ришарлисон: сейчас важно вакцинироваться. В Бразилии многие не сделали вторую прививку
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Бразильский нападающий «Эвертона» Ришарлисон де Андраде призвал всех вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

«Это особенно важно сейчас. Мы были рады возвращению болельщиков на стадионы. Мы всегда хотим творить добро. В Бразилии многие не сделали вторую прививку. Я хочу об этом говорить и побуждать людей делать прививку своим примером. Только так мир сможет вернуться к нормальной жизни. Надеюсь, я смог убедить многих людей вакцинироваться», — приводит слова Ришарлисона Daily Mail.

Ришарлисон выступает за «Эвертон» с 2018 года. В нынешнем сезоне 24-летний бразильский футболист принял участие в 5 матчах чемпионата Англии, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. С 2018 года Ришарлисон вызывается в национальную команду Бразилии.

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