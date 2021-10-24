Ришарлисон: сейчас важно вакцинироваться. В Бразилии многие не сделали вторую прививку

Бразильский нападающий «Эвертона» Ришарлисон де Андраде призвал всех вакцинироваться от коронавирусной инфекции.
«Это особенно важно сейчас. Мы были рады возвращению болельщиков на стадионы. Мы всегда хотим творить добро. В Бразилии многие не сделали вторую прививку. Я хочу об этом говорить и побуждать людей делать прививку своим примером. Только так мир сможет вернуться к нормальной жизни. Надеюсь, я смог убедить многих людей вакцинироваться», — приводит слова Ришарлисона Daily Mail.
Ришарлисон выступает за «Эвертон» с 2018 года. В нынешнем сезоне 24-летний бразильский футболист принял участие в 5 матчах чемпионата Англии, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. С 2018 года Ришарлисон вызывается в национальную команду Бразилии.
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