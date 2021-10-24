Анчелотти: «эль класико» может существовать без Месси, Криштиану и Рамоса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 10-го тура Примеры с «Барселоной».

«Обе команды проходят процесс перестройки, но нас в любом случае ждёт отличная игра. Физически мы становимся только лучше. Мы ещё не знаем, каких высот могут достичь такие игроки, как Ансу Фати или Винисиус, но мы точно знаем, что этот матч всегда будет очень крупным.

У меня те же ощущения, что и в моменты, когда Криштиану и Месси были на поле. Это особенный матч. Теперь в командах другие игроки, но я считаю молодое поколение «Барселоны» выдающимся.

«Эль класико» может существовать без Месси, Криштиану и Рамоса», — цитирует Анчелотти Marca.

Матч 10-го тура между «Барселоной» и «Реалом» состоится сегодня, 24 октября, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 17:15 мск. «Реал» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, а «Барселона» находится на 7-м месте.