«Уфа» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 24 октября, состоится матч «Уфа» — «Рубин». Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на «Центральном стадионе города Уфы». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Рубин».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Владимир Миневич (Смоленск) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери —Антон Фролов (Москва).
Казанский «Рубин» набрал 15 очков в 11 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (9) располагается на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (23).
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