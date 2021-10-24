Клопп расхвалил нападающего Фирмино и назвал его «лучшим атакующим защитником»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о бразильском нападающем мерсисайдцев Роберто Фирмино и назвал его «лучшим атакующим защитником».

«Он соединяет атаку и оборону. Это лучший атакующий защитник, которого я только видел в жизни. Очень важный игрок для нас. Роберто догоняет мячи, очень умён тактически и способен играть даже на маленьких пространствах поля. Он умеет очень быстро принимать правильные решения.

А ещё Фирмино умеет забивать. Мы очень радуемся, когда он время от времени награждает и нас, и себя, например, хет-триком в матче с «Уотфордом». Все любят, когда Бобби забивает, потому что, кажется, его недостаточно хвалят за те старания, которые он показывает на поле.

Все любят Бобби. Как его не любить? Это очень позитивный и, по крайней мере со мной, спокойный человек. Даже если бы он не был хорошим человеком в жизни, полузащитники всё равно любили бы его, потому что он делает всю работу за них.

Конечно, Мохамед Салах и Садио Мане любят его, потому что он отдаёт им очень тонкие и техничные передачи. Фирмино прессингует, расставляет ловушки для соперников. Наша оборона обожает его», – приводит слова Клоппа Daily Mail.