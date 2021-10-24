Чалов — о голе «Крыльям»: понимал, что надо бежать, а Дзагоев уже отдаст любую передачу

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:1).



«Игра была очень сложная. В первом тайме «Крылья Советов» больше владели мячом, имели очень хорошие моменты, забили. Во втором тайме мы вышли, сделали небольшие коррективы и нащупали свою игру. Сложно объяснить, почему не получился первый тайм. Это, наверное, больше вопрос к тренерам. Сделали небольшие коррективы, и игра начала получаться, появились моменты, и мы забили с них.



Весь момент со своим голом не помню. Помню, что Дзагоев получил мяч в центре, и понимал, что надо бежать вперёд, а он уже отдаст любую передачу. Сложно было с такого паса не забить. Не думал о безголевой серии, если честно. Выхожу, играю, выкладываюсь на все 100 процентов. Иногда получается забить, иногда нет.



Я вышел как второй нападающий, и это было комфортно для меня и для Заболотного, что в итоге и привело к голу. К обоим, наверное. Внутренней конкуренции с Заболотным нет. Наоборот, друг друга всегда поддерживаем и рады за себя и партнёра», — сказал Чалов в интервью пресс-службе ЦСКА.

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