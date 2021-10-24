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«С меня хватит этой токсичной маскулинности». Эвра резко высказался по поводу мужских слёз

«С меня хватит этой токсичной маскулинности». Эвра резко высказался по поводу мужских слёз
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о том, как относится к мужским слезам.

«С меня хватит этой токсичной маскулинности. Для моего отца слезы были слабостью. Но слезы – это не проявление слабости. Я потерял брата и нескольких друзей, но никогда не плакал. Мама сказала: «Однажды ты взорвешься от этого».

Я предпочитаю быть примером и вдохновлять людей, а не быть жертвой. Я не хочу находиться в этой роли, даже если я и был в ней когда-то», – приводит слова Патриса ESPN.

Напомним, ранее бывший французский защитник сообщил, что подвергся сексуальному насилию в подростковом возрасте. Эвра рассказал, что долго хранил эту историю в тайне, но всё же решился рассказать её общественности.

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