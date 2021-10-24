«Ахмат» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 24 октября, состоится матч «Ахмат» — «Урал». Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Урал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).

Грозненский «Ахмат» набрал 12 очков в 11 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (9) располагается в таблице на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (23). Действующий чемпион России — «Зенит».