«Ахмат» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 24 октября, состоится матч «Ахмат» — «Урал». Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Урал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).
Грозненский «Ахмат» набрал 12 очков в 11 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (9) располагается в таблице на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (23). Действующий чемпион России — «Зенит».
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