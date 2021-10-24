«Уфа» — «Рубин»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Рубина» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на «Центральном стадионе города Уфы». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Рубин».



«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Голубев, Агаларов, Фищенко, Урунов, Касинтура.



Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Иванов, Алиев, Саплинов, Ахатов.



«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.



Запасные: Янович, Исмагилов, Савицкий, Нижегородов, Костюков, Зуев, Бакаев, Мусаев, Игнатьев.

Казанский «Рубин» набрал 15 очков в 11 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (9) располагается на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (23).