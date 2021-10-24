«Уфа» — «Рубин»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Рубина» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на «Центральном стадионе города Уфы». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Рубин».
«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Голубев, Агаларов, Фищенко, Урунов, Касинтура.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Иванов, Алиев, Саплинов, Ахатов.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.
Запасные: Янович, Исмагилов, Савицкий, Нижегородов, Костюков, Зуев, Бакаев, Мусаев, Игнатьев.
Казанский «Рубин» набрал 15 очков в 11 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (9) располагается на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (23).
- 24 октября 2021
-
14:00
-
13:33
-
13:30
-
13:25
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:36
-
12:21
-
12:16
-
12:00
-
11:43
-
11:20
-
11:15
-
11:11
-
11:00
-
10:54
-
10:42
-
10:21
-
10:10
-
10:06
-
09:57
-
09:42
-
09:36
-
09:30
-
09:19
-
08:42
-
08:33
-
08:24
-
00:56
-
00:43
-
00:37
-
00:22
-
00:17
- 23 октября 2021
-
23:58