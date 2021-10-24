«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 24 октября, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Ли Беттс. Резервный рефери — Майк Дин.



«Ливерпуль» набрал 18 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (14) — на 6-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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